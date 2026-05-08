Governo do Ceará convoca mais de 500 aprovados em concurso do sistema socioeducativo

O governador Elmano de Freitas anunciou, nesta quinta-feira (7), por meio das redes sociais, a convocação de 502 aprovados no primeiro concurso da história da Superintendência do Sistema Estadual de Atendimento Socioeducativo (Seas), realizado pelo Governo do Ceará. A medida será publicada no Diário Oficial do Estado (DOE).





"A medida reforça o nosso compromisso com políticas públicas estruturadas e eficazes. Os novos profissionais vão atuar em Fortaleza, Sobral e Juazeiro do Norte, contribuindo diretamente na construção de novos caminhos para jovens em cumprimento de medidas socioeducativas", afirmou Elmano de Freitas.





Em Fortaleza, serão 382 socioeducadores. Sobral receberá 64 e Juazeiro do Norte 56 novos servidores do sistema socioeducativo. “Esses profissionais irão contribuir na construção de novos caminhos para jovens em cumprimento de medidas socioeducativas”, reforçou o governador.





Os convocados deverão comparecer à sede da Seas, no período de 10 dias úteis, a partir do primeiro dia útil após a publicação do edital, para apresentarem a documentação necessária e constante no documento.



