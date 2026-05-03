Governo do Ceará inicia formação de mais 1.477 novos policiais para reforçar a PMCE

A segurança pública ganha mais um reforço com o início da formação de 1.477 alunos-soldados da Polícia Militar do Ceará (PMCE), na última quinta-feira (30/4). O governador Elmano de Freitas participou da aula inaugural, no Centro de Eventos do Ceará (CEC), em Fortaleza. Na ocasião, o chefe do Executivo Estadual esteve acompanhado do secretário da Segurança Pública e Defesa Social, Roberto Sá, e de dirigentes de órgãos vinculados.





“Hoje é um dia muito importante para a Polícia Militar do Ceará e para a segurança pública, pois estamos aqui iniciando a formação desses alunos-soldados, que, em três meses, já começarão a atuar de forma supervisionada nas ruas”, afirmou Elmano de Freitas. O governador destacou, também, que os futuros profissionais vão reforçar os trabalhos que vêm apresentando resultados com a redução dos índices de violência. “Agora é formá-los adequadamente, colocá-los nas ruas para proteger o povo cearense e, dessa maneira, reduzir ainda mais os índices de violência no estado”, completou.



