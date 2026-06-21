Capitão Wagner e Cid Gomes promovem guerra de narrativas sobre caso da retroescavadeira; VEJA VÍDEO

O presidente estadual da Federação União Progressista (UPb) no Ceará, Capitão Wagner, e o senador Cid Gomes (PSB-CE) voltaram a discutir sobre o episódio em que o ex-governador avançou com uma retroescavadeira contra policiais militares em greve, em Sobral.





Durante entrevista, Capitão Wagner afirmou que Cid Gomes iniciou o confronto com os policiais. "Ele puxou o policial aqui pelas bitacas [colarinho] e um outro policial baixinho veio e deu um murro no queixo dele aqui para ele soltar o policial. Eu acho que esse murro que ele levou fez ele perder a cabeça a ponto de ele subir numa retroescavadeira e tentar passar por cima dos policiais e familiares que lá estavam", disse.





Wagner ainda defendeu a reação de um agente, que atirou contra o senador. "Eu sendo governador, condecoraria esse policial, porque ele evitou uma tragédia. Se o Cid passa por cima daquelas famílias, quantas pessoas iam perder a vida?"





O senador Cid Gomes rebateu o posicionamento de Wagner, criticando a postura do adversário e defendendo que o debate público deve focar na pacificação social e em propostas para o Estado. "Olha, eu acho que isso atenta contra a humanidade, contra a fraternidade, contra o sentimento de paz, né? É até para mim desconfortável comentar isso", declarou o senador.





Cid concluiu afirmando que cabe à população avaliar qual discurso prefere para o Ceará. "Acho que fica ao juízo dos cearenses pensar o que é que é melhor: a gente pensar na vida, pensar na paz, pensar no desenvolvimento, na melhoria da educação, da saúde, ou ficar alimentando o ódio, ficar estimulando a violência".





Via portal CN7 / Vídeo Poder 360