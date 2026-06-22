Vitória da direita na Colômbia amplia virada na América Latina

Neste domingo (21), o direitista Abelardo de la Espriella venceu o candidato da esquerda Iván Cepeda no segundo turno da eleição presidencial da Colômbia. Com o resultado, a direita amplia sua presença na América Latina e conquista espaço em um dos principais países da região.





A vitória de De la Espriella reforça um movimento político que já levou ao poder líderes de direita como Nayib Bukele, em El Salvador, Javier Milei, na Argentina, e José Antonio Kast, no Chile. O cenário também aumenta o isolamento de governos alinhados à esquerda no continente.





Aliado do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, De la Espriella derrotou Cepeda, que contava com o apoio do atual presidente colombiano, Gustavo Petro. Segundo a apuração preliminar, o direitista recebeu 12.949.162 votos, contra 12.701.546 do adversário.





Fonte: Pleno News