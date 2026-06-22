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segunda-feira, 22 de junho de 2026

Cid lança candidaturas de Lia Gomes e Roger Aguiar e “esquece” governador Elmano

segunda-feira, junho 22, 2026  Nenhum comentário

O lançamento das candidaturas de Lia Gomes para deputada estadual e de Roger Aguiar para deputado federal, realizado neste sábado (20), em Sobral, foi marcado pela ausência de referências ao governador Elmano de Freitas. O evento contou com a presença do senador Cid Gomes.

Durante o ato, o nome do governador não foi citado nos discursos de Cid Gomes, de Lia ou de Roger Aguiar. Elmano também ficou de fora do painel principal do palco e não foi mencionado pelo locutor do evento.

Cid Gomes concentrou sua atuação na promoção dos candidatos a deputado e não fez anúncios sobre uma candidatura própria ao Senado. Além disso, o senador voltou a insistir no nome de Júnior Mano. Via portal CN7

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