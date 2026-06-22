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segunda-feira, 22 de junho de 2026

Chineses saem em defesa de Neymar após Lula chamá-lo de “jogador home office”

segunda-feira, junho 22, 2026  Nenhum comentário

A declaração do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre o atacante Neymar Jr. repercutiu além das fronteiras brasileiras e provocou reações de internautas chineses, que saíram em defesa do camisa 10 da Seleção Brasileira. O jogador, um dos atletas mais populares do futebol na China, foi alvo de uma ironia feita pelo presidente durante um evento realizado na última sexta-feira (19), em Belo Horizonte (MG).

Na ocasião, Lula comentou a ausência de Neymar na Copa do Mundo de 2026, já que o atacante segue em recuperação de uma lesão, e o chamou de “jogador home office”.

“O Neymar não tá nem jogando, cara. Não tá nem jogando. Gente, eu vi uma coisa ontem, que o Neymar é o primeiro convocado home office do mundo”, afirmou o presidente.

A fala gerou repercussão nas redes sociais chinesas, onde diversos usuários criticaram o comentário. Entre as manifestações, alguns internautas classificaram a declaração como inadequada para um chefe de Estado.

“Este presidente é tão abstrato e carece completamente de uma visão geral. Todos os presidentes estrangeiros são assim? Nossos líderes jamais seriam tão insensíveis e sem visão”, escreveu um usuário.

Outro questionou a postura adotada pelo mandatário brasileiro. “Será este o tipo de magnanimidade que um presidente deveria ter?”, publicou.

Também houve críticas mais contundentes. “Esse presidente é ultrajante!”, comentou um internauta. Já outro avaliou que “o Brasil não merece Neymar”.

Parte das reações também associou a declaração ao histórico político do jogador. Alguns usuários lembraram que Neymar manifestou apoio público ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) durante as eleições brasileiras e sugeriram que a ironia feita por Lula poderia estar relacionada às divergências políticas entre ambos.

Neymar é uma das figuras esportivas estrangeiras mais conhecidas na China, onde construiu uma ampla base de admiradores ao longo da carreira, especialmente durante sua passagem pelo futebol europeu e por suas atuações com a Seleção Brasileira.

Até o momento, o atacante não se pronunciou publicamente sobre a declaração do presidente nem sobre a repercussão internacional do episódio.

Fonte: Folha do Estado

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