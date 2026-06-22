Vorcaro busca novo advogado para tentar terceira delação premiada

O empresário Daniel Vorcaro, apontado como peça central das investigações envolvendo o Banco Master, está em busca de um novo advogado para conduzir sua defesa e viabilizar uma nova tentativa de acordo de delação premiada junto às autoridades.





Segundo informações divulgadas pela CNN Brasil, pessoas próximas ao ex-banqueiro afirmam que familiares dele procuraram, nos últimos dias, escritórios de advocacia especializados na área criminal em Brasília. O objetivo seria reforçar a estratégia jurídica para apresentar uma terceira proposta de colaboração às autoridades federais.





A movimentação ocorre após duas tentativas anteriores de acordo não avançarem. A Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República analisaram os materiais apresentados e avaliaram que as informações entregues não atendiam aos critérios necessários para a celebração de um acordo de delação.





De acordo com a reportagem, Vorcaro pretende apresentar um conjunto de informações considerado mais consistente e com novos elementos capazes de convencer os investigadores. A expectativa de pessoas ligadas ao caso é que a nova proposta seja protocolada nos próximos dias.





Nos bastidores, interlocutores relatam que a possibilidade de transferência para o sistema prisional comum tem aumentado a preocupação do empresário, que busca acelerar as negociações com as autoridades. Atualmente, sua defesa é conduzida pelo advogado Sérgio Leonardo, após mudanças anteriores na equipe jurídica.





Apesar da nova investida, integrantes da Polícia Federal demonstram cautela quanto ao eventual acordo. Investigadores avaliam que qualquer proposta de colaboração precisará trazer informações inéditas, devidamente comprovadas e relevantes para o avanço das apurações em curso.





Fonte: Folha do Estado