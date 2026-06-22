SINE/IDT de Sobral divulga vagas de emprego; confira as oportunidades

Os interessados devem procurar a unidade do SINE/IDT em Sobral para obter mais informações sobre os requisitos de cada vaga, documentação necessária e encaminhamento para os processos seletivos.
Vagas disponíveis
- Açougueiro – 01
- Ajudante de carga e descarga de mercadoria – 06
- Ajudante de farmácia – 01
- Ajudante de motorista – 01
- Atendente de balcão de café – 01
- Auxiliar administrativo – 01
- Auxiliar de cozinha – 03
- Auxiliar de estoque – 01
- Auxiliar de expedição – 01
- Auxiliar de limpeza – 04
- Auxiliar de linha de produção – 05
- Auxiliar de marceneiro – 01
- Auxiliar de mecânico de autos – 03
- Auxiliar financeiro – 01
- Babá – 01
- Carregador (armazém) – 01
- Cobrador externo – 01
- Consultor de vendas – 07
- Controlador de serviços de máquinas e veículos – 01
- Cozinheiro geral – 01
- Empregado doméstico nos serviços gerais – 01
- Engenheiro civil – 01
- Estoquista – 02
- Fiscal de caixa – 01
- Fiscal de prevenção de perdas – 01
- Forneiro de padaria – 01
- Gerente de produção – 01
- Instalador-reparador de linhas de comunicação de dados – 01
- Manicure/Pedicure – 01
- Marceneiro – 01
- Mecânico de manutenção de máquina industrial – 01
- Mecânico de manutenção de máquinas industriais – 01
- Motofretista – 01
- Motorista carreteiro – 01
- Motorista de caminhão – 03
- Motorista entregador – 01
- Operador de caixa – 01
- Operador de empilhadeira – 01
- Promotor de vendas – 01
- Recepcionista atendente – 01
- Salgadeiro – 01
- Sommelier de vinho – 01
- Técnico de produção – 01
- Trabalhador polivalente da confecção de calçados – 300
- Vendedor interno – 01
- Vendedor porta a porta – 10
Total de vagas: 379
Vagas para Pessoas com Deficiência (PCD)
- Auxiliar administrativo – 01
- Auxiliar de limpeza – 01
- Fiscal de loja – 01
Total de vagas PCD: 03
Fonte: https://idt.org.br/vagas-disponiveis
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