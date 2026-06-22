SINE/IDT de Sobral divulga vagas de emprego; confira as oportunidades

Os interessados devem procurar a unidade do SINE/IDT em Sobral para obter mais informações sobre os requisitos de cada vaga, documentação necessária e encaminhamento para os processos seletivos.

Vagas disponíveis

Açougueiro – 01

Ajudante de carga e descarga de mercadoria – 06

Ajudante de farmácia – 01

Ajudante de motorista – 01

Atendente de balcão de café – 01

Auxiliar administrativo – 01

Auxiliar de cozinha – 03

Auxiliar de estoque – 01

Auxiliar de expedição – 01

Auxiliar de limpeza – 04

Auxiliar de linha de produção – 05

Auxiliar de marceneiro – 01

Auxiliar de mecânico de autos – 03

Auxiliar financeiro – 01

Babá – 01

Carregador (armazém) – 01

Cobrador externo – 01

Consultor de vendas – 07

Controlador de serviços de máquinas e veículos – 01

Cozinheiro geral – 01

Empregado doméstico nos serviços gerais – 01

Engenheiro civil – 01

Estoquista – 02

Fiscal de caixa – 01

Fiscal de prevenção de perdas – 01

Forneiro de padaria – 01

Gerente de produção – 01

Instalador-reparador de linhas de comunicação de dados – 01

Manicure/Pedicure – 01

Marceneiro – 01

Mecânico de manutenção de máquina industrial – 01

Mecânico de manutenção de máquinas industriais – 01

Motofretista – 01

Motorista carreteiro – 01

Motorista de caminhão – 03

Motorista entregador – 01

Operador de caixa – 01

Operador de empilhadeira – 01

Promotor de vendas – 01

Recepcionista atendente – 01

Salgadeiro – 01

Sommelier de vinho – 01

Técnico de produção – 01

Trabalhador polivalente da confecção de calçados – 300

Vendedor interno – 01

Vendedor porta a porta – 10

Total de vagas: 379

Vagas para Pessoas com Deficiência (PCD)

Auxiliar administrativo – 01

Auxiliar de limpeza – 01

Fiscal de loja – 01

Total de vagas PCD: 03

Fonte: https://idt.org.br/vagas-disponiveis