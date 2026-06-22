DESCASO: homem que morreu na antessala de UPA no DF passou mais de 12 horas no local

Vilmar Pereira da Silva, de 49 anos, chegou ao local às 21h14 de sexta-feira (19); a morte foi constatada às 14h30 de sábado (20). O governo afirma que o homem não pediu atendimento.

O homem de 49 anos que morreu dentro de uma Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) no Recanto das Emas, no Distrito Federal, no último sábado (20), passou mais de 12 horas na sala de espera.





Imagens feitas pelas câmeras de segurança do local mostram que Vilmar Pereira da Silva chegou ao local em uma cadeira de rodas, às 21h14 de sexta-feira (19).





De acordo com o Instituto de Gestão Estratégica do DF (Iges-DF), que administra a UPA, a morte foi constatada por volta das 14h30 de sábado (veja detalhes mais abaixo).





O governo do Distrito Federal (GDF) afirma que o homem não procurou por atendimento. Em uma rede social, o secretário de Saúde do DF, Juracy Cavalcante, disse que Vilmar Pereira "costumava pernoitar no local". Vilmar Pereira da Silva, de 49 anos, chegou ao local às 21h14 de sexta-feira (19); morte foi constatada às 14h30 de sábado (20). Governo diz que homem não pediu atendimento.





Fonte: G1