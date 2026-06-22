CRU3LDADE: idosa de 75 anos é expulsa de casa pelo próprio filho durante a madrugada

Uma idosa de 75 anos teria sido expulsa de casa pelo próprio filho durante a madrugada na cidade de Presidente Juscelino, no Maranhão. O caso, que ganhou repercussão entre moradores da região, ocorreu por volta das 3h da manhã e gerou forte indignação na comunidade.





De acordo com relatos, o homem teria chegado à residência em estado alterado e, após uma discussão, colocou a mãe para fora de casa. A vítima, já em idade avançada, ficou desamparada durante a madrugada, situação que chamou a atenção de vizinhos e moradores.





O episódio reacendeu o debate sobre a violência contra idosos e a importância da proteção familiar, especialmente diante do aumento de denúncias envolvendo maus-tratos, abandono e negligência contra pessoas da terceira idade.





Via portal O Alerta Cidade