Land Rover encerra produção e deixa o Brasil

Após uma década de atividades no país, a Land Rover decidiu colocar fim à produção de veículos em sua fábrica instalada em Itatiaia, no sul do Rio de Janeiro. A decisão ocorre em meio a resultados comerciais abaixo do esperado e abre um cenário de incerteza sobre o futuro da unidade e dos empregos ligados à operação.





Nos últimos dias, a montadora concluiu a fabricação das unidades finais dos modelos Discovery Sport e Range Rover Evoque. Os veículos permanecem em fase de preparação logística e devem ser enviados para a rede de concessionárias até meados de julho.





A empresa informou que o cronograma de produção para junho segue sendo executado normalmente e afirmou que, neste momento, não há novos detalhes a serem divulgados sobre o encerramento das atividades industriais.





Entre os fatores que pesaram na decisão está o desempenho da marca no mercado brasileiro. Em todo o ano passado, a fabricante comercializou apenas 757 veículos no país, volume considerado insuficiente para manter a estrutura industrial em funcionamento. Neste ano, entre janeiro e maio, Discovery Sport e Evoque registraram apenas 264 emplacamentos.





Outro ponto citado nos bastidores é o modelo de produção adotado pela fábrica. A unidade trabalhava no sistema conhecido como SKD, em que grande parte dos componentes chegava pronta do exterior e apenas passava pela etapa final de montagem em território nacional.





Enquanto o encerramento da produção se aproxima, cresce a expectativa em torno do destino da planta industrial. Segundo o Sindireal, sindicato que representa metalúrgicos de Itatiaia e Porto Real, a fábrica mantém atualmente 371 empregos diretos.





Mesmo diante das incertezas, os funcionários permanecem em atividades de capacitação e especialização enquanto aguardam definições sobre a continuidade das operações.





O diretor administrativo do Sindireal, Bruno Mendonça Streva, afirmou que a maior preocupação no momento está relacionada à preservação dos postos de trabalho caso as negociações avancem.





Paralelamente, uma fabricante chinesa negocia assumir a estrutura da unidade. Na semana passada, representantes da Prefeitura de Itatiaia participaram de uma reunião virtual para discutir a possível aquisição da fábrica. Durante as conversas, a empresa formalizou um pedido para aderir a incentivos fiscais.





As negociações também envolvem o Governo do Estado do Rio de Janeiro e a Assembleia Legislativa, principalmente em temas ligados à política tributária.



