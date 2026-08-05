Suspeito morre após confronto com a Força Tática da Polícia Militar em Sobral; ação frustra tentativa de assalto

Foi identificado como Alejandro Xandão Pereira Costa, de 21 anos, o suspeito que morreu após um confronto com equipes da Força Tática do 3º Batalhão da Polícia Militar, na madrugada desta quarta-feira (5), em Sobral.





De acordo com informações da Polícia Militar, quatro indivíduos suspeitos de terem acabado de tentar assaltar uma casa de carnes foram localizados durante a fuga. Ao receberem ordem de parada, os ocupantes do veículo não obedeceram e, conforme a versão apresentada pela corporação, efetuaram disparos contra os policiais, que reagiram à agressão.





Durante o confronto, três suspeitos foram baleados e socorridos para a Santa Casa de Misericórdia de Sobral. Alejandro Xandão Pereira Costa não resistiu aos ferimentos e morreu após dar entrada na unidade hospitalar. Um dos envolvidos recebeu alta médica e foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil, onde foram realizados os procedimentos cabíveis. Outro permanece internado sob escolta policial. O quarto suspeito conseguiu fugir e continua sendo procurado pelas forças de segurança.





Na ação, os policiais apreenderam um revólver calibre .38, aparelhos celulares, o veículo utilizado pelo grupo e uma sacola contendo pedaços de carne, que seriam provenientes da tentativa de roubo.





A ocorrência será investigada pela Polícia Civil, que dará continuidade às apurações para esclarecer todos os detalhes do caso e localizar o suspeito foragido.





Ressalta-se que Alejandro Xandão Pereira Costa já tinha passagens pela Políca.





A atuação rápida e coordenada das equipes da Força Tática do 3º BPM foi decisiva para impedir a consumação do crime e retirar de circulação suspeitos armados, reforçando o compromisso da Polícia Militar com a preservação da ordem pública e a segurança da população. Parabéns aos policiais militares pelo excelente trabalho realizado, sempre dentro da missão de proteger a sociedade e enfrentar a criminalidade. Com informações Fnews