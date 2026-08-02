Desembargador faz declaração dramática: "esse país acabou, está tomado pelo crime, quem puder ir embora vá"

O desembargador Gamaliel Seme Scaff fez um desabafo durante uma sessão da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR), na quinta-feira (30), ao comentar o avanço das organizações criminosas no país.





O magistrado afirmou estar preocupado com a expansão territorial das facções e comparou o cenário brasileiro ao enfrentado pelo México, destacando que grupos criminosos estariam criando regras próprias em algumas comunidades.





“De 20 anos pra cá o país acabou. Quem pode ir embora, vai embora. Nós não temos esperança mais. Está tudo dominado”, declarou Scaff durante a sessão.





O desembargador também citou a atuação do chamado “tribunal do crime”, estruturas mantidas por facções para aplicar punições e resolver conflitos à margem da Justiça oficial. Para ele, o crescimento desses grupos representa uma ameaça à autoridade das instituições e à capacidade do Estado de garantir segurança em determinados territórios. Via portal Folha do Estado.