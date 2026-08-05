Total de visualizações

DETETIVE PARTICULAR - NÃO FIQUE NA DÚVIDA

CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

 

SOBRALNET - A MELHOR INTERNET DO BRASIL!

SIGA-NOS NO INSTAGRAM

quarta-feira, 5 de agosto de 2026

SINE/IDT Sobral inicia quarta-feira com vagas de emprego; confira as oportunidades

quarta-feira, agosto 05, 2026  Nenhum comentário

 Confira as vagas disponíveis:

  • Abastecedor de caldeira – 01 vaga
  • Agente de microcrédito – 02 vagas
  • Agente de vendas de serviços – 01 vaga
  • Ajudante de açougueiro (comércio) – 01 vaga
  • Alinhador veicular – 01 vaga
  • Assistente Jurídico – 01 vaga
  • Atendente de balcão de café – 01 vaga
  • Atendente do setor de frios e laticínios – 01 vaga
  • Auxiliar administrativo – 01 vaga
  • Auxiliar de logística – 01 vaga
  • Auxiliar de manutenção predial – 01 vaga
  • Auxiliar de marceneiro – 01 vaga
  • Auxiliar de mecânico de autos – 02 vagas
  • Babá – 02 vagas
  • Cartazeiro – 01 vaga
  • Churrasqueiro – 01 vaga
  • Confeiteiro – 01 vaga
  • Consultor de vendas – 01 vaga
  • Cozinheiro de restaurante – 01 vaga
  • Cozinheiro geral – 02 vagas
  • Cozinheiro industrial – 01 vaga
  • Cuidador de idosos – 02 vagas
  • Eletricista de instalações de veículos automotores – 01 vaga
  • Encarregado de crédito e cobrança – 01 vaga
  • Encarregado de manutenção – 01 vaga
  • Engenheiro civil – 01 vaga
  • Estoquista – 01 vaga
  • Faturista – 01 vaga
  • Forneiro de padaria – 01 vaga
  • Garçom – 01 vaga
  • Gerente administrativo – 01 vaga
  • Instalador-reparador de linhas de comunicação de dados – 01 vaga
  • Instrutor de aprendizagem e treinamento industrial – 01 vaga
  • Instrutor de aprendizagem industrial – 01 vaga
  • Instrutor de treinamento industrial (formação profissional) – 01 vaga
  • Lavador de roupas e artefatos à mão – 01 vaga
  • Manobrista de veículos pesados sobre rodas – 01 vaga
  • Marceneiro – 01 vaga
  • Mecânico de manutenção de ônibus – 01 vaga
  • Monitor de recreação – 01 vaga
  • Monitor de sistemas eletrônicos de segurança interno – 01 vaga
  • Motorista entregador – 03 vagas
  • Motorista operacional de guincho – 01 vaga
  • Operador de empilhadeira – 01 vaga
  • Operador eletromecânico – 01 vaga
  • Peixeiro (comércio varejista) – 01 vaga
  • Promotor de vendas – 01 vaga
  • Recepcionista, em geral – 01 vaga
  • Representante comercial autônomo – 03 vagas
  • Técnico de enfermagem – 01 vaga
  • Técnico de manutenção elétrica – 01 vaga
  • Vaqueiro – 02 vagas
  • Vendedor interno – 01 vaga

Total de vagas: 63

Vagas para Pessoas com Deficiência (PCD)

  • Operador de caixa – 02 vagas
  • Repositor em supermercados – 01 vaga

Total de vagas para PCD: 03

Fonte: https://idt.org.br/vagas-disponiveis

Veja mais sobre:

0 comentários:

Postar um comentário

Comente esta matéria

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 