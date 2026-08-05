SINE/IDT Sobral inicia quarta-feira com vagas de emprego; confira as oportunidades

Confira as vagas disponíveis:
- Abastecedor de caldeira – 01 vaga
- Agente de microcrédito – 02 vagas
- Agente de vendas de serviços – 01 vaga
- Ajudante de açougueiro (comércio) – 01 vaga
- Alinhador veicular – 01 vaga
- Assistente Jurídico – 01 vaga
- Atendente de balcão de café – 01 vaga
- Atendente do setor de frios e laticínios – 01 vaga
- Auxiliar administrativo – 01 vaga
- Auxiliar de logística – 01 vaga
- Auxiliar de manutenção predial – 01 vaga
- Auxiliar de marceneiro – 01 vaga
- Auxiliar de mecânico de autos – 02 vagas
- Babá – 02 vagas
- Cartazeiro – 01 vaga
- Churrasqueiro – 01 vaga
- Confeiteiro – 01 vaga
- Consultor de vendas – 01 vaga
- Cozinheiro de restaurante – 01 vaga
- Cozinheiro geral – 02 vagas
- Cozinheiro industrial – 01 vaga
- Cuidador de idosos – 02 vagas
- Eletricista de instalações de veículos automotores – 01 vaga
- Encarregado de crédito e cobrança – 01 vaga
- Encarregado de manutenção – 01 vaga
- Engenheiro civil – 01 vaga
- Estoquista – 01 vaga
- Faturista – 01 vaga
- Forneiro de padaria – 01 vaga
- Garçom – 01 vaga
- Gerente administrativo – 01 vaga
- Instalador-reparador de linhas de comunicação de dados – 01 vaga
- Instrutor de aprendizagem e treinamento industrial – 01 vaga
- Instrutor de aprendizagem industrial – 01 vaga
- Instrutor de treinamento industrial (formação profissional) – 01 vaga
- Lavador de roupas e artefatos à mão – 01 vaga
- Manobrista de veículos pesados sobre rodas – 01 vaga
- Marceneiro – 01 vaga
- Mecânico de manutenção de ônibus – 01 vaga
- Monitor de recreação – 01 vaga
- Monitor de sistemas eletrônicos de segurança interno – 01 vaga
- Motorista entregador – 03 vagas
- Motorista operacional de guincho – 01 vaga
- Operador de empilhadeira – 01 vaga
- Operador eletromecânico – 01 vaga
- Peixeiro (comércio varejista) – 01 vaga
- Promotor de vendas – 01 vaga
- Recepcionista, em geral – 01 vaga
- Representante comercial autônomo – 03 vagas
- Técnico de enfermagem – 01 vaga
- Técnico de manutenção elétrica – 01 vaga
- Vaqueiro – 02 vagas
- Vendedor interno – 01 vaga
Total de vagas: 63
Vagas para Pessoas com Deficiência (PCD)
- Operador de caixa – 02 vagas
- Repositor em supermercados – 01 vaga
Total de vagas para PCD: 03
Fonte: https://idt.org.br/vagas-disponiveis
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