Ministro da Defesa de Lula admite que Brasil não tem chance de enfrentar os EUA em possível confronto "não teríamos capacidade"

O ministro da Defesa, José Múcio, afirmou nesta terça-feira (4) que o Brasil não teria capacidade militar para enfrentar uma eventual invasão dos Estados Unidos. A declaração foi feita durante um evento promovido pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), em Brasília, ao responder a um questionamento sobre um cenário hipotético.





Ao comentar a possibilidade de um confronto com a maior potência militar do mundo, o ministro disse que a falta de equipamentos e de recursos impediria qualquer reação efetiva.





"Eu abriria o portão. Não temos equipamentos para enfrentá-los e nem dinheiro para consertar o portão", declarou.





Segundo Múcio, a comparação teve como objetivo ilustrar a necessidade de ampliar os investimentos destinados às Forças Armadas. Ele argumentou que o orçamento atual da Defesa, equivalente a cerca de 1% do Produto Interno Bruto (PIB), é insuficiente para modernizar equipamentos, investir em tecnologia e garantir a execução de projetos estratégicos de longo prazo.





O ministro também defendeu maior estabilidade no financiamento da área, afirmando que a política de defesa deve ser encarada como uma medida preventiva. Para ele, assim como um plano de saúde, a estrutura militar precisa estar preparada para eventualidades, mesmo que nunca seja utilizada.





Durante o evento, José Múcio ressaltou que o Brasil não possui uma política voltada para conflitos ou ações ofensivas contra outros países. De acordo com ele, o fortalecimento das Forças Armadas tem como principal objetivo ampliar a capacidade de dissuasão e proteger a soberania nacional diante de possíveis ameaças externas.





A declaração repercutiu por partir do ministro responsável pela Defesa Nacional, que reconheceu, em um cenário hipotético, as limitações da capacidade militar brasileira diante de uma potência como os Estados Unidos.





Folha do Estado

Foto: Site Observador