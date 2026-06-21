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domingo, 21 de junho de 2026

PREFEITURA EM AÇÃO LEVA SERVIÇOS, CULTURA E INVESTIMENTOS A ARACATIAÇU EM SUA 5ª EDIÇÃO

domingo, junho 21, 2026  Nenhum comentário

A Prefeitura de Sobral realizou, neste sábado (20/06), a 5ª edição do programa Prefeitura em Ação no distrito de Aracatiaçu, reunindo uma grande mobilização de serviços gratuitos, atividades culturais, ações de cidadania, esporte e lazer para a população da região Leste do município.

O evento aconteceu na Praça da Igreja Matriz e contou com a participação de moradores de diversas comunidades, que tiveram acesso a atendimentos nas áreas de saúde, assistência social, educação, agricultura, meio ambiente, trânsito, infraestrutura, segurança cidadã e serviços públicos, aproximando a gestão municipal da população e facilitando o acesso a direitos e orientações.

Entre os destaques da programação cultural e esportiva estiveram as apresentações da Brinquedoteca, da Quadrilha Beija Flor do Sertão e do grupo de capoeira Vem Vadiar, além da premiação do Torneio de Futsal Sub-14 da Estação Juventude Manoel Mendes Corrêa, valorizando talentos locais e incentivando a participação da juventude em atividades esportivas e culturais.

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