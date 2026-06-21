Total de visualizações

DETETIVE PARTICULAR - NÃO FIQUE NA DÚVIDA

CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

 

SOBRALNET - A MELHOR INTERNET DO BRASIL!

O MAIOR CHITÃO DE SOBRAL E REGIÃO SERÁ NA FAZENDA ALEGRE

SIGA-NOS NO INSTAGRAM

domingo, 21 de junho de 2026

Flávio Bolsonaro fala em colocar "narcoterroristas atrás das grades"

domingo, junho 21, 2026  Nenhum comentário

O senador e pré-candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), disse neste sábado (20), que não vai se acostumar enquanto não pegar “narcoterroristas do Comando Vermelho (CV) e Primeiro Comando da Capital (PCC) e enfiar atrás das grades”.

A fala ocorreu durante o lançamento da pré-candidatura do deputado estadual, André do Prado (PL-SP), ao Senado.

– Parece até um pouco distante declarar como terroristas, mas quando é que o [presidente] Lula vai fazer isso aqui no Brasil? Esse é um problema que nós, brasileiros, temos que resolver – afirmou o filho do ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL), que foi condenado e preso por tentativa de golpe de Estado.

Flávio Bolsonaro também atribui ao governo Lula uma suposta abertura de fronteiras, por onde estariam entrando drogas e fuzis.

– Ele tira dinheiro da fiscalização, do Exército, da Marinha e Aeronáutica. É dessa forma que eles [PCC e CV] dominam o território.

O pré-candidato à presidência da República também afirmou que seu eventual governo será radical com temas relacionados à segurança pública.

Se eleito, prometeu abrir mais de 500 mil vagas no sistema penitenciário, com o objetivo de “prender traficantes, narcoterroristas do PCC, da milícia e também ladrões de celular”, completou.

*AE

Veja mais sobre:

0 comentários:

Postar um comentário

Comente esta matéria

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 