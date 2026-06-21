Homem sobrevive a perseguição e tentativa de homicídio no centro de Tianguá

Na madrugada deste sábado (20), um homem identificado como Dioquenis Rodrigues dos Santos sofreu uma tentativa de homicídio no município de Tianguá. A vítima foi perseguida por diversas ruas da cidade antes de ser socorrida.





Segundo informações da Polícia Militar do Ceará (PMCE), o episódio teve início após a vítima deixar uma casa noturna localizada nas proximidades da delegacia da região. Na ocasião, Dioquenis foi abordado por indivíduos armados, que efetuaram disparos de arma de fogo em sua direção.





Na tentativa de escapar do ataque, o homem correu por várias vias públicas, sendo perseguido pelos suspeitos até as imediações da agência da Caixa Econômica Federal (CEF).





Durante o trajeto, os agressores interromperam os disparos e passaram a atacá-lo com uma faca. A vítima sofreu múltiplas perfurações pelo corpo.





Mesmo ferido, Dioquenis conseguiu socorro e foi encaminhado ao Hospital Madalena Nunes. De acordo com os relatórios médicos preliminares, o quadro de saúde da vítima é considerado estável.





A Polícia Militar informou que realizou diligências logo após o crime e mantém as buscas na região para identificar e capturar os autores da ação. O caso foi repassado à Polícia Civil do Ceará (PCCE), que ficará responsável pelas investigações.





Fonte: Cn7