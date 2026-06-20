Prefeito Oscar Rodrigues aposta em praia artificial no Açude Cachoeiro para impulsionar turismo, lazer, emprego e renda em Sobral

A Prefeitura de Sobral deu mais um passo no projeto de implantação da futura Praia do Cachoeiro. Por meio da Secretaria do Turismo e Eventos (SETUR), foi contratada a empresa Barrocas Arquitetura e Serviços Ltda para elaborar o projeto arquitetônico do equipamento turístico e de lazer, que será implantado no entorno do Açude Cachoeiro.





O contrato, publicado no Diário Oficial do Município, tem valor de R$ 122.450,00 e vigência de 12 meses. A empresa será responsável pela elaboração do projeto que servirá de base para a execução da obra.





A proposta da gestão do prefeito Oscar Rodrigues é ampliar as opções de lazer para a população sobralense, ao mesmo tempo em que fortalece o turismo local, estimula a economia e cria oportunidades de emprego e geração de renda.





Um exemplo citado por apoiadores da iniciativa é a "Prainha do Jet", em Tianguá, que se consolidou como um dos principais pontos turísticos da região, atraindo milhares de visitantes ao longo do ano e movimentando diversos setores da economia, como bares, restaurantes, hotéis, comércio e serviços, além de gerar empregos diretos e indiretos.





A expectativa é que um equipamento semelhante em Sobral possa contribuir para fortalecer o potencial turístico do município, oferecendo uma nova alternativa de lazer para moradores e visitantes e impulsionando o desenvolvimento econômico.





Embora o projeto arquitetônico já tenha sido contratado, ainda deverão ser apresentados os estudos técnicos, ambientais e de viabilidade econômica que embasarão a implantação do empreendimento, além da definição do custo total da obra e do cronograma de execução.