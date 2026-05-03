PRF apreende cerca de 2 kg de cocaína com passageira gestante em ônibus na BR-116

Policiais encontraram dois tabletes de substância análoga a cocaína.

Durante fiscalização da Operação Dia do Trabalho 2026, equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) que atuam na região de Icó, no Ceará, apreenderam aproximadamente 2 quilos de cocaína na manhã desta sexta-feira (1º). A abordagem ocorreu no km 5 da BR-116, no município de Cachoeira dos Índios (PB). A droga foi encontrada com uma passageira gestante em um ônibus interestadual.





O veículo, que fazia a linha Goiânia (GO) – João Pessoa (PB), havia saído do Centro-Oeste do país e trafegado pelo Ceará antes de ser abordado no trecho paraibano. Durante a fiscalização, os policiais identificaram inconsistências nas informações apresentadas pela mulher, que demonstrou nervosismo e não soube detalhar o motivo da viagem nem os locais onde teria permanecido em Goiânia.





Ao verificarem a bagagem que estava sob sua responsabilidade, os policiais encontraram, ocultos no fundo de uma bolsa, dois tabletes de substância análoga à cocaína, totalizando cerca de 2 quilos.





A jovem, de 20 anos, informou que recebeu a droga em Goiânia e que faria a entrega em João Pessoa. Segundo relato, receberia cerca de R$ 6 mil pelo transporte do entorpecente. Ela está grávida de aproximadamente 14 semanas.





Diante dos fatos, a passageira foi presa em flagrante por tráfico de drogas e encaminhada, juntamente com o material apreendido, à Delegacia da Polícia Civil em Cajazeiras (PB), para os procedimentos cabíveis.





Via portal CN7