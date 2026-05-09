Homem é executado dentro de casa no distrito de Jaibaras, em Sobral

Um homicídio foi registrado na madrugada deste sábado, dia 9, no bairro Barragem, no distrito de Jaibaras, em Sobral. A vítima foi identificada como Marcelo Gonçalves Lima, 37 anos, natural de Sobral.





Segundo informações, dois indivíduos armados invadiram a residência e executaram o homem a tiros. Após o crime, os suspeitos fugiram tomando rumo ignorado.





Equipes da Polícia Militar do Ceará foram acionadas e realizaram o isolamento da área até a chegada da Perícia Forense e do rabecão do Instituto Médico Legal (IML), que fizeram a remoção do corpo para o núcleo da Perícia Forense de Sobral.





A Polícia Militar realizou diligências na região de Jaibaras com o objetivo de identificar e capturar os autores do homicídio.





Segundo informações, a vítima não tinha passagem pela polícia.





A motivação do crime ainda é desconhecida e será investigada pelo Núcleo de Homicídios e Proteção à Pessoa (NHPP), responsável pelas investigações de crimes de homicídio registrados em Sobral e região.





Sobral registra 28 homicídios dolosos no corrente ano!