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sábado, 9 de maio de 2026

Homem é executado dentro de casa no distrito de Jaibaras, em Sobral

sábado, maio 09, 2026  Nenhum comentário

Um homicídio foi registrado na madrugada deste sábado, dia 9, no bairro Barragem, no distrito de Jaibaras, em Sobral. A vítima foi identificada como Marcelo Gonçalves Lima, 37 anos, natural de Sobral.

Segundo informações, dois indivíduos armados invadiram a residência e executaram o homem a tiros. Após o crime, os suspeitos fugiram tomando rumo ignorado.

Equipes da Polícia Militar do Ceará foram acionadas e realizaram o isolamento da área até a chegada da Perícia Forense e do rabecão do Instituto Médico Legal (IML), que fizeram a remoção do corpo para o núcleo da Perícia Forense de Sobral.

A Polícia Militar realizou diligências na região de Jaibaras com o objetivo de identificar e capturar os autores do homicídio.

Segundo informações, a vítima não tinha passagem pela polícia.

A motivação do crime ainda é desconhecida e será investigada pelo Núcleo de Homicídios e Proteção à Pessoa (NHPP), responsável pelas investigações de crimes de homicídio registrados em Sobral e região.

Sobral registra 28 homicídios dolosos no corrente ano!

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