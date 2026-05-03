Homem baleado com tiro de fuzil é deixado em hospital de Nova Russas

Versão apresentada não convenceu e a Polícia continua em diligências para esclarecer as circunstâncias.

Um homem de 26 anos, morador de Varjota, deu entrada na manhã da última sexta-feira (01) no Hospital José Gonçalves Rosa, em Nova Russas, com ferimento na perna provocado por um disparo de fuzil.





José Wilton do Nascimento Bezerra, o "Titela", foi deixado na recepção do hospital por uma pessoa não identificada. Ele disse aos policiais e a equipe médica que caminhava por uma estrada com destino à casa de um amigo, quando teria sido atingido pelo disparo efetuado por ocupantes de um veículo, que não soube informar características.





No entanto, a versão apresentada não convenceu e a Polícia continua em diligências para esclarecer as circunstâncias desse caso.





Titela foi transferido para a Santa Casa em Sobral. Contra ele, há antecedentes por crimes de tráfico de drogas, organização criminosa e porte ilegal de arma de fogo.





Por: Thiago Rodrigue / Portal A Voz Sta. Quitéria