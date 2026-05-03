Governo descobre que fidelidade em Brasília vem com prazo de validade

Braga e Aziz votam contra veto e expõem fragilidade da articulação.





No Planalto, a semana terminou com clima de reality show: ninguém sabe exatamente quem votou, mas todo mundo já tem sua lista de “eliminados”. MDB e PSD viraram os novos “vilões da casa”, acusados de protagonizar uma reviravolta digna de final de temporada — com direito a voto secreto, suspense e muita cara de surpresa nos corredores.





O detalhe que tirou o sono do roteiro oficial: Eduardo Braga e Omar Aziz decidiram não seguir o script e votaram para derrubar o veto de Lula na lei da dosimetria. Resultado? O governo ficou tentando descobrir “quem fez o quê”, enquanto os próprios aliados já estavam no modo “cada um por si”.





Nos bastidores, o próximo episódio já está em produção: “retaliação imediata — a dança das cadeiras”. Porque em Brasília, quando o voto foge da linha, a resposta costuma vir rápido… e com exoneração no pacote.





Via portal Blog César Wagner