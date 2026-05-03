Homem é preso por tentar matar policial dentro de viatura em Manaus

A Polícia Civil do Amazonas prendeu, neste domingo (3), um homem de 42 anos que estava foragido da Justiça por atirar contra uma viatura policial em Manaus. O crime ocorreu em fevereiro de 2025, no bairro Zumbi dos Palmares, zona leste da capital.





A prisão foi realizada por equipes do Departamento de Inteligência de Polícia Civil (DIPC), com apoio da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core-AM).





De acordo com as investigações, o suspeito participou de um ataque armado contra policiais civis que cumpriam uma diligência em uma residência ligada a um caso de violência doméstica.





Durante a ação, ele e outros comparsas efetuaram disparos contra a viatura onde estavam os agentes.





Ainda segundo a polícia, o alvo principal da ocorrência era o ex-companheiro da vítima, que possuía mandado de prisão em aberto por roubo e apareceu no local no momento da operação, desencadeando o confronto.





Após o crime, um dos envolvidos morreu em confronto com a polícia em uma ação posterior, enquanto outro foi preso dias depois.





O suspeito capturado neste domingo estava com mandado de prisão preventiva em aberto pelos crimes de tentativa de homicídio contra agente de segurança pública e dano qualificado.





Ele foi encaminhado para audiência de custódia e permanece à disposição da Justiça.





Via portal CM7