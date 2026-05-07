Jovem de 23 anos é morta a tiros no bairro Recanto, em Sobral

A jovem Ana Inglydi Moura Carneiro, de 23 anos, foi morta a tiros no início da noite desta quinta-feira, 7 de maio, no bairro Recanto, em Sobral.





Segundo informações, dois homens em uma motocicleta se aproximaram da vítima e efetuaram diversos disparos de arma de fogo. Ana Inglydi não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.





A vítima seria natural do município de Santana do Acaraú. As circunstâncias e a motivação do crime ainda são desconhecidas.





Equipes policiais estiveram na área realizando os primeiros levantamentos. O caso deverá ser investigado pelas autoridades competentes. Até o momento, não há informações sobre a identificação ou prisão dos suspeitos.





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