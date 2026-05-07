Polícia Civil desarticula grupo especializado em roubos e furtos de veículos em Fortaleza

A Polícia Civil do Ceará (PCCE) deflagrou, nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira (07), uma operação contra integrantes de um grupo criminoso investigado por envolvimento em crimes de roubo e furto de veículos em Fortaleza. Na ofensiva, foram cumpridos oito mandados de prisão. Destes, três alvos já se encontravam presos.





As investigações tiveram início após um latrocínio que vitimou o motorista de aplicativo Jhonata Lima, de 25 anos, na noite de 28 de setembro de 2024, no bairro Pedras, em Fortaleza. À época do crime, outros indivíduos envolvidos diretamente na morte da vítima já haviam sido presos. Com o aprofundamento das diligências, os investigadores identificaram a atuação de um grupo criminoso especializado na prática de roubos e furtos de veículos.





Na ofensiva desta quinta, equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) retiraram de circulação os demais alvos investigados. Cinco pessoas foram presas em bairros de Fortaleza, enquanto outros três mandados foram cumpridos em unidades prisionais localizadas no município de Itaitinga. Agora, os suspeitos encontram-se à disposição da Justiça.



