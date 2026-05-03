Mulher sofre tentativa de feminicídio pelo próprio marido em Santa Quitéria; acusado já foi preso

O episódio só não foi ainda mais grave porque Fátima conseguiu fugir, para desvencilhar-se do intento do seu companheiro.





Uma mulher de 27 anos foi vítima de uma tentativa de feminicídio, cometida pelo próprio esposo, no final da tarde deste domingo (03), no assentamento Sipaúba, zona rural de Santa Quitéria.





Maria de Fátima Rodrigues foi atingida com um golpe de faca, na altura do tórax. A vítima encontra-se estável e consciente, recebendo atendimento no Hospital Municipal. O episódio só não foi ainda mais grave porque Fátima conseguiu fugir, para desvencilhar-se do intento do seu companheiro Albeci da Silva.





No Hospital, ela conversou com a nossa reportagem e relatou que mais cedo, Albeci já estava tentando agredi-la jogando pedras e estavam em discussão. Na volta para casa, ao passarem em outra residência, o homem tentou arrumar confusão com o proprietário de lá, que saiu. Ele aproveitou o momento para entrar, pegar uma faca e desferir o golpe contra a esposa.





Segundo Fátima, ele estava sob efeito de bebida alcoólica desde cedo. O casal está junto há cerca de quatro anos e conforme narrou, nunca houve episódios de violência entre eles, o que lhe causou surpresa.





A vítima foi socorrida por populares que passavam na hora, que a trouxeram para o hospital. Ele fugiu a pé. A Polícia fez diligências e conseguiu capturá-lo. Albeci foi levado para a Delegacia Municipal de Sobral, onde a ocorrência está em andamento.



