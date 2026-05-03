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domingo, 3 de maio de 2026

Para Zé de Abreu, Lula deveria deixar política após “facada” de aliados

domingo, maio 03, 2026  Nenhum comentário

Ator deu declarações por meio de uma rede social.
Neste sábado (2), o ator José de Abreu indicou que o presidente Lula (PT) deveria deixar a política. Por meio das redes sociai, ele elogiou o petista, mas apontou que Lula teria sido vítima de “mais uma de muitas facadas nas costas”.

José de Abreu não citou nomes, mas escreveu que um amigo de Lula, que é líder no Senado, teria debochado ao vivo de uma derrota política do presidente.

A publicação é considerada uma crítica líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), porque ele abraçou o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), após a rejeição da indicação de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal (STF) pelo Senado.

– Se eu fosse o Lula ia viver o que lhe resta de vida fazendo as trocentas palestras que iria fazer quando saiu do 2o mandato e cancelou por problemas de saude. Viajaria o mundo sendo homenageado, ganhando rios de dinheiro e se livraria (sic) dessa política podre. Assistir seu amigo e líder no senado debochando ao vivo e em cores de sua derrota política mais grave é só mais uma das muitas facadas nas costas que nosso maior líder já levou. Só acho – destacou José de Abreu.

Via portal Poder Nacional

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