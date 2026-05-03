Para Zé de Abreu, Lula deveria deixar política após “facada” de aliados

Ator deu declarações por meio de uma rede social.

Neste sábado (2), o ator José de Abreu indicou que o presidente Lula (PT) deveria deixar a política. Por meio das redes sociai, ele elogiou o petista, mas apontou que Lula teria sido vítima de “mais uma de muitas facadas nas costas”.





José de Abreu não citou nomes, mas escreveu que um amigo de Lula, que é líder no Senado, teria debochado ao vivo de uma derrota política do presidente.





A publicação é considerada uma crítica líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), porque ele abraçou o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), após a rejeição da indicação de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal (STF) pelo Senado.





– Se eu fosse o Lula ia viver o que lhe resta de vida fazendo as trocentas palestras que iria fazer quando saiu do 2o mandato e cancelou por problemas de saude. Viajaria o mundo sendo homenageado, ganhando rios de dinheiro e se livraria (sic) dessa política podre. Assistir seu amigo e líder no senado debochando ao vivo e em cores de sua derrota política mais grave é só mais uma das muitas facadas nas costas que nosso maior líder já levou. Só acho – destacou José de Abreu.





Via portal Poder Nacional