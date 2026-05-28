MPCE e Polícia Civil realizam operação em Sobral e cumprem mandado na empresa SG Proteção Veicular

O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), com apoio da Polícia Civil, realizou nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira (28) mais uma operação na cidade de Sobral. Durante a ação, foi cumprido um mandado de busca e apreensão na empresa SG Proteção Veicular, no âmbito de uma investigação considerada ampla pelas autoridades.





As equipes estiveram no local para recolher documentos, equipamentos e outros materiais que possam contribuir com o andamento das apurações conduzidas pelo Ministério Público. Até o momento, detalhes oficiais sobre o conteúdo investigado não foram divulgados.





Segundo informações preliminares, a investigação do MPCE pode alcançar pessoas influentes e apurar possíveis ligações envolvendo agentes políticos e outras conexões consideradas suspeitas pelas autoridades.





A operação movimentou a cidade e chamou atenção pela presença policial no cumprimento das medidas judiciais. O caso segue sob investigação, e novas informações poderão ser divulgadas pelas autoridades nos próximos dias.





O MPCE ainda não informou se haverá novos desdobramentos, prisões ou outras medidas relacionadas à investigação .