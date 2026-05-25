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segunda-feira, 25 de maio de 2026

Cobra de aproximadamente 1,5 metro é resgatada pelo Corpo de Bombeiros no Parque da Cidade

segunda-feira, maio 25, 2026  Nenhum comentário

Uma cobra conhecida popularmente como “cobra-de-veado” foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros na manhã desta segunda-feira, dia 25, na região do Parque da Cidade, em Sobral.

Segundo informações de moradores, o animal saiu de uma área de matagal e acabou entrando em uma garagem de uma residência, causando preocupação entre os moradores da região. Diante da situação, o Corpo de Bombeiros foi acionado e chegou rapidamente ao local para realizar o resgate.

Segundo relatos, a cobra media aproximadamente 1,5 metro de comprimento. Após a captura segura do animal, os bombeiros realizaram a soltura em um local apropriado e longe da área urbana.

A ação foi elogiada pelos moradores, que destacaram a rapidez e eficiência da equipe no atendimento da ocorrência. Missão cumprida pelos Bombeiros, garantindo a segurança da população e também a preservação do animal silvestre.

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