Cobra de aproximadamente 1,5 metro é resgatada pelo Corpo de Bombeiros no Parque da Cidade

Uma cobra conhecida popularmente como “cobra-de-veado” foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros na manhã desta segunda-feira, dia 25, na região do Parque da Cidade, em Sobral.





Segundo informações de moradores, o animal saiu de uma área de matagal e acabou entrando em uma garagem de uma residência, causando preocupação entre os moradores da região. Diante da situação, o Corpo de Bombeiros foi acionado e chegou rapidamente ao local para realizar o resgate.





Segundo relatos, a cobra media aproximadamente 1,5 metro de comprimento. Após a captura segura do animal, os bombeiros realizaram a soltura em um local apropriado e longe da área urbana.





A ação foi elogiada pelos moradores, que destacaram a rapidez e eficiência da equipe no atendimento da ocorrência. Missão cumprida pelos Bombeiros, garantindo a segurança da população e também a preservação do animal silvestre.