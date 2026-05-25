Suspeito de série de roubos de joias em Fortaleza é preso pela Polícia Civil

A Polícia Civil do Ceará, por meio da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF), vinculada ao Departamento de Crimes Contra o Patrimônio (Depatri), prendeu, na última sexta-feira (22), um homem de 33 anos suspeito de envolvimento em uma série de roubos de joias em Fortaleza. A captura ocorreu no bairro Bonsucesso, após trabalho de investigação conduzido pelas equipes especializadas.





De acordo com a Polícia Civil, o investigado era apontado como especialista em roubos de joias, com foco principalmente em alianças. As apurações indicam que os crimes teriam sido praticados nos bairros Passaré, Monte Castelo e Benfica, na capital cearense. Contra ele, já havia um mandado de prisão em aberto pelo crime de roubo.





Ainda segundo os investigadores, o suspeito tentou escapar da abordagem policial ao se esconder dentro de um buraco em um terreno da região. Com o apoio de um drone, os agentes conseguiram localizar o homem e efetuar a prisão.





Durante a operação, os policiais também apreenderam uma motocicleta e peças de roupa que, conforme as investigações, teriam sido utilizadas nas ações criminosas. O suspeito, que já possui antecedentes por roubo, foi conduzido para os procedimentos cabíveis e colocado à disposição da Justiça.



