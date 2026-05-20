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quarta-feira, 20 de maio de 2026

Homem é executado a tiros dentro de obra na cidade de Groaíras

quarta-feira, maio 20, 2026  Nenhum comentário

Um homem foi morto a tiros na manhã desta quarta-feira (20), em uma obra localizada no município de Groaíras. A vítima foi identificada como Douglas Mesquita de Oliveira, de 36 anos, natural de Sobral.

Segundo informações, dois homens chegaram ao local em uma motocicleta e abordaram a vítima. Em seguida, os suspeitos efetuaram vários disparos de arma de fogo, atingindo principalmente a região da cabeça da vítima.

Douglas não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local, antes da chegada do socorro.

Equipes policiais foram acionadas e realizaram o isolamento da área até a chegada do Rabecão, responsável pela remoção do corpo para os procedimentos periciais cabíveis.

Segundo informações, Douglas possuía várias passagens pela polícia.

A Polícia Civil já está investigando o caso.

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