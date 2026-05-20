Homem é executado a tiros dentro de obra na cidade de Groaíras

Um homem foi morto a tiros na manhã desta quarta-feira (20), em uma obra localizada no município de Groaíras. A vítima foi identificada como Douglas Mesquita de Oliveira, de 36 anos, natural de Sobral.





Segundo informações, dois homens chegaram ao local em uma motocicleta e abordaram a vítima. Em seguida, os suspeitos efetuaram vários disparos de arma de fogo, atingindo principalmente a região da cabeça da vítima.





Douglas não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local, antes da chegada do socorro.





Equipes policiais foram acionadas e realizaram o isolamento da área até a chegada do Rabecão, responsável pela remoção do corpo para os procedimentos periciais cabíveis.





Segundo informações, Douglas possuía várias passagens pela polícia.





A Polícia Civil já está investigando o caso.