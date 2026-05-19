Homem vai parar no hospital após cabo de vassoura ficar preso no 4nu5

Bombeiros precisaram cortar parte do objeto para conseguir socorrer a vítima

Um homem, de 49 anos, precisou ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros após um cabo de vassoura de ferro ficar introduzido em seu corpo, em Arapiraca (AL).





Conforme relato da própria vítima aos socorristas, ele utilizava o objeto para coçar as costas quando acabou sofrendo um acidente e o cabo foi introduzido no ânus.





Por conta da complexidade da situação, os bombeiros precisaram realizar um procedimento delicado ainda no local. Seis militares participaram do atendimento.





De acordo com a corporação, o tamanho do cabo dificultava o transporte do homem até a ambulância. Para resolver o problema, a equipe utilizou uma serra do tipo sabre para cortar parte da estrutura metálica e permitir que a vítima fosse removida em segurança.





Após o resgate, o homem foi encaminhado para atendimento médico. O estado de saúde dele não foi divulgado.





Via portal Folha do Estado