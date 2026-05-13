Guarany de Sobral vence com autoridade no Juncão e avança com força no Cearense Série B

O Guarany Sporting Club deu um verdadeiro show de bola na noite desta quarta-feira (13), no Estádio Municipal Plácido Aderaldo Castelo, o Juncão, em Sobral. Com grande atuação diante da torcida, o Cacique do Vale confirmou a classificação para a próxima fase do Campeonato Cearense Série B.





Empurrado por um estádio lotado, o Guarany abriu o placar ainda no primeiro tempo, dominando as ações da partida e mostrando um futebol ofensivo e consistente. A equipe sobralense realizou uma das melhores apresentações da competição até aqui, envolvendo o adversário e criando várias oportunidades de gol.





Na segunda etapa, o Cacique do Vale ampliou o marcador após a arbitragem assinalar pênalti. O experiente jogador Pio converteu a cobrança e confirmou a grande noite da equipe, sendo o autor dos dois gols da vitória.



