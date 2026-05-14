Concorrência de calçados chineses pressiona resultados da Grendene no Brasil

A forte entrada de calçados asiáticos no mercado brasileiro tem aumentado a pressão sobre a indústria nacional e impactado diretamente empresas como a Grendene, que mantém unidades industriais em Sobral, Crato e Fortaleza.





No balanço financeiro do primeiro trimestre de 2026, a companhia registrou queda de 9,9% no lucro líquido em relação ao mesmo período do ano passado, alcançando R$ 102,1 milhões. A avaliação da empresa é de que o avanço dos produtos chineses de baixo custo no Brasil tem criado um cenário de concorrência considerado desleal.





Segundo o diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Grendene, Alceu Albuquerque, a grande oferta de chinelos e calçados importados da China vem afetando diretamente marcas da companhia, incluindo a Melissa.





Além da concorrência internacional, a empresa também apontou como fatores que influenciaram os resultados a seletividade do consumo no mercado doméstico e as instabilidades geopolíticas no cenário global, que seguem afetando cadeias produtivas e o comportamento do consumidor.





Mesmo diante do cenário adverso, a Grendene afirma manter resiliência operacional. No entanto, a companhia entende que as medidas atuais de proteção comercial ainda não têm sido suficientes para conter o avanço dos produtos importados vendidos a preços muito baixos no país.





O governo brasileiro aplica atualmente uma sobretaxa de US$ 10,40 sobre calçados importados da China, medida criada como mecanismo de proteção anti-dumping para a indústria nacional.





Com informações do portal Sobral em Revista