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quinta-feira, 14 de maio de 2026

Concorrência de calçados chineses pressiona resultados da Grendene no Brasil

quinta-feira, maio 14, 2026  Nenhum comentário

A forte entrada de calçados asiáticos no mercado brasileiro tem aumentado a pressão sobre a indústria nacional e impactado diretamente empresas como a Grendene, que mantém unidades industriais em Sobral, Crato e Fortaleza.

No balanço financeiro do primeiro trimestre de 2026, a companhia registrou queda de 9,9% no lucro líquido em relação ao mesmo período do ano passado, alcançando R$ 102,1 milhões. A avaliação da empresa é de que o avanço dos produtos chineses de baixo custo no Brasil tem criado um cenário de concorrência considerado desleal.

Segundo o diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Grendene, Alceu Albuquerque, a grande oferta de chinelos e calçados importados da China vem afetando diretamente marcas da companhia, incluindo a Melissa.

Além da concorrência internacional, a empresa também apontou como fatores que influenciaram os resultados a seletividade do consumo no mercado doméstico e as instabilidades geopolíticas no cenário global, que seguem afetando cadeias produtivas e o comportamento do consumidor.

Mesmo diante do cenário adverso, a Grendene afirma manter resiliência operacional. No entanto, a companhia entende que as medidas atuais de proteção comercial ainda não têm sido suficientes para conter o avanço dos produtos importados vendidos a preços muito baixos no país.

O governo brasileiro aplica atualmente uma sobretaxa de US$ 10,40 sobre calçados importados da China, medida criada como mecanismo de proteção anti-dumping para a indústria nacional.

Com informações do portal Sobral em Revista

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