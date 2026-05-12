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terça-feira, 12 de maio de 2026

Operação da Polícia Civil prende membros de facção criminosa em Sobral, Massapê e Meruoca

terça-feira, maio 12, 2026  Nenhum comentário

Membros de um grupo criminoso de origem carioca foram presos durante uma operação deflagrada pela polícia na manhã desta terça-feira (12), nas cidades de Sobral, Massapê e Meruoca, no Norte do Ceará.

Segundo a Polícia Civil, ao todo, 8 suspeitos foram capturados, sendo sete por força de mandado de prisão e uma pessoa em flagrante por posse de arma de fogo. Na ocasião, os agentes apreenderam uma arma municiada e motocicletas.

Os investigados, que não tiveram as identidade informadas, possuem envolvimento com os crimes de tráfico de drogas e por integrar organização criminosa.

A Polícia Civil seguirá com as investigações para identificar outros envolvidos e aprofundar a apuração acerca da atuação do grupo criminoso.

Com informações do portal G1


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