Operação da Polícia Civil prende membros de facção criminosa em Sobral, Massapê e Meruoca

Membros de um grupo criminoso de origem carioca foram presos durante uma operação deflagrada pela polícia na manhã desta terça-feira (12), nas cidades de Sobral, Massapê e Meruoca, no Norte do Ceará.





Segundo a Polícia Civil, ao todo, 8 suspeitos foram capturados, sendo sete por força de mandado de prisão e uma pessoa em flagrante por posse de arma de fogo. Na ocasião, os agentes apreenderam uma arma municiada e motocicletas.





Os investigados, que não tiveram as identidade informadas, possuem envolvimento com os crimes de tráfico de drogas e por integrar organização criminosa.





A Polícia Civil seguirá com as investigações para identificar outros envolvidos e aprofundar a apuração acerca da atuação do grupo criminoso.





Com informações do portal G1







