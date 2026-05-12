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terça-feira, 12 de maio de 2026

Agricultor morre após acidente envolvendo carreta na CE-362, em Martinópole

terça-feira, maio 12, 2026  Nenhum comentário

Um acidente de trânsito foi registrado no fim da manhã desta terça-feira (12/05), na CE-362, em Martinópole, e resultou na morte de um agricultor bastante conhecido no município.

Segundo informações, uma carreta do tipo bitrem acabou atingindo um ciclista que trafegava pela rodovia. A vítima, identificada como Antônio Alves Pinheiro, conhecido popularmente como “Nego”, não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

Equipes da PM compareceram rapidamente à ocorrência e realizaram o isolamento da área até a chegada da Perícia Forense e do rabecão, responsáveis pelos procedimentos legais.

As causas do acidente deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.

Via portal Camocim Mídia

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