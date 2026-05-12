Prefeita nos EUA renuncia após admitir ser agente da China

A prefeita de Arcadia, município da região de Los Angeles com pouco mais de 50 mil moradores, deixou o cargo após admitir ligação com o governo chinês em um processo federal nos Estados Unidos. A renúncia ocorreu poucas horas depois de as acusações serem divulgadas oficialmente.





Eileen Wang, de 58 anos, aceitou firmar um acordo com a Justiça norte-americana e deve se declarar culpada por atuar ilegalmente em nome da China e divulgar conteúdos alinhados aos interesses de Pequim.





Segundo investigadores, Wang participou da administração de uma plataforma de notícias voltada à comunidade chinesa nos EUA que, na avaliação das autoridades, funcionava como instrumento de propaganda do governo chinês. O site publicava textos favoráveis à China, incluindo conteúdos que contestavam denúncias internacionais sobre violações de direitos humanos contra uigures em Xinjiang.





Os promotores afirmam que as atividades ocorreram entre 2020 e 2022, antes de ela assumir o cargo público em Arcadia. A pena pode chegar a 10 anos de prisão.





As investigações também citam Yaoning “Mike” Sun, ex-noivo e aliado político de Wang, condenado neste ano por atuar como agente estrangeiro ilegal, além de John Chen, apontado como integrante da estrutura de inteligência chinesa e já sentenciado em outro caso semelhante.





Em nota, os advogados da ex-prefeita disseram que ela “lamenta profundamente os erros cometidos em sua vida pessoal”.



