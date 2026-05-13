Sargento Fahur publica vídeo lavando bigode com produto da Ypê após decisão da Anvisa

O deputado federal Sargento Fahur (PL-PR) publicou nesta terça-feira (12) um vídeo em suas redes sociais em que aparece lavando o próprio bigode com um produto da Ypê, em tom de ironia à decisão da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) de suspender lotes da empresa por suspeita de irregularidades sanitárias.





Na gravação, o parlamentar faz referência à medida adotada pela Anvisa, que determinou o recolhimento preventivo de produtos após suspeitas de contaminação microbiológica. O órgão afirmou que a decisão teve caráter técnico e preventivo, dentro dos protocolos de segurança sanitária.





O vídeo do deputado rapidamente ganhou repercussão nas redes sociais e passou a ser compartilhado por perfis alinhados à direita, tornando-se mais um ponto de tensão em meio ao debate político sobre a atuação da agência reguladora. Via portal Folha do Estado.

Eu uso YPE pic.twitter.com/J8yMpLCklg — Sargento Fahur (@SargentoFAHUR) May 12, 2026