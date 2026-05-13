SINE/IDT divulga 120 vagas de emprego em Sobral; pedreiro lidera número de oportunidades

Confira as vagas ofertadas:
Vagas gerais
- Ajudante de motorista — 01 vaga
- Auxiliar administrativo — 01 vaga
- Auxiliar de cozinha — 02 vagas
- Auxiliar de marceneiro — 02 vagas
- Auxiliar de mecânico de autos — 03 vagas
- Balconista de açougue — 01 vaga
- Caldeireiro (chapas de ferro e aço) — 01 vaga
- Carregador (armazém) — 01 vaga
- Cobrador externo — 01 vaga
- Confeiteiro — 01 vaga
- Consultor de vendas — 03 vagas
- Coordenador de administração de pessoal — 01 vaga
- Cozinheiro geral — 01 vaga
- Eletricista auxiliar — 01 vaga
- Empregado doméstico arrumador — 01 vaga
- Expedidor de mercadorias — 01 vaga
- Gerente comercial — 03 vagas
- Gerente de produção e operações — 01 vaga
- Gerente de supermercado — 01 vaga
- Instrutor de informática — 01 vaga
- Marceneiro — 02 vagas
- Mecânico de manutenção de caminhão a diesel — 03 vagas
- Motofretista — 01 vaga
- Motorista de caminhão — 01 vaga
- Operador de caixa — 01 vaga
- Operador de vendas (lojas) — 02 vagas
- Pedreiro — 60 vagas
- Promotor de vendas — 04 vagas
- Redator de publicidade — 01 vaga
- Salgadeiro — 01 vaga
- Supervisor de crédito e cobrança — 01 vaga
- Técnico de laboratório de análises clínicas — 01 vaga
- Técnico de operações de telecomunicações — 01 vaga
- Técnico de refrigeração (instalação) — 01 vaga
- Técnico de segurança do trabalho — 01 vaga
- Técnico de suporte ao usuário de tecnologia da informação — 01 vaga
- Técnico eletricista — 01 vaga
- Técnico em manutenção de máquinas — 01 vaga
- Vendedor de consórcio — 01 vaga
- Vendedor interno — 03 vagas
Total de vagas gerais: 116
Vagas para Pessoas com Deficiência (PCD)
- Assistente de vendas — 01 vaga
- Auxiliar de estoque — 01 vaga
- Empacotador, a mão — 01 vaga
- Operador de caixa — 01 vaga
Total de vagas PCD: 04
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