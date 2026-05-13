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quarta-feira, 13 de maio de 2026

SINE/IDT divulga 120 vagas de emprego em Sobral; pedreiro lidera número de oportunidades

quarta-feira, maio 13, 2026  Nenhum comentário


Confira as vagas ofertadas:

Vagas gerais

  • Ajudante de motorista — 01 vaga
  • Auxiliar administrativo — 01 vaga
  • Auxiliar de cozinha — 02 vagas
  • Auxiliar de marceneiro — 02 vagas
  • Auxiliar de mecânico de autos — 03 vagas
  • Balconista de açougue — 01 vaga
  • Caldeireiro (chapas de ferro e aço) — 01 vaga
  • Carregador (armazém) — 01 vaga
  • Cobrador externo — 01 vaga
  • Confeiteiro — 01 vaga
  • Consultor de vendas — 03 vagas
  • Coordenador de administração de pessoal — 01 vaga
  • Cozinheiro geral — 01 vaga
  • Eletricista auxiliar — 01 vaga
  • Empregado doméstico arrumador — 01 vaga
  • Expedidor de mercadorias — 01 vaga
  • Gerente comercial — 03 vagas
  • Gerente de produção e operações — 01 vaga
  • Gerente de supermercado — 01 vaga
  • Instrutor de informática — 01 vaga
  • Marceneiro — 02 vagas
  • Mecânico de manutenção de caminhão a diesel — 03 vagas
  • Motofretista — 01 vaga
  • Motorista de caminhão — 01 vaga
  • Operador de caixa — 01 vaga
  • Operador de vendas (lojas) — 02 vagas
  • Pedreiro — 60 vagas
  • Promotor de vendas — 04 vagas
  • Redator de publicidade — 01 vaga
  • Salgadeiro — 01 vaga
  • Supervisor de crédito e cobrança — 01 vaga
  • Técnico de laboratório de análises clínicas — 01 vaga
  • Técnico de operações de telecomunicações — 01 vaga
  • Técnico de refrigeração (instalação) — 01 vaga
  • Técnico de segurança do trabalho — 01 vaga
  • Técnico de suporte ao usuário de tecnologia da informação — 01 vaga
  • Técnico eletricista — 01 vaga
  • Técnico em manutenção de máquinas — 01 vaga
  • Vendedor de consórcio — 01 vaga
  • Vendedor interno — 03 vagas

Total de vagas gerais: 116

Vagas para Pessoas com Deficiência (PCD)

  • Assistente de vendas — 01 vaga
  • Auxiliar de estoque — 01 vaga
  • Empacotador, a mão — 01 vaga
  • Operador de caixa — 01 vaga

Total de vagas PCD: 04

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