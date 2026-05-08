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sexta-feira, 8 de maio de 2026

SINE/IDT divulga 117 vagas de emprego; pedreiro lidera oferta com 60 oportunidades

sexta-feira, maio 08, 2026  Nenhum comentário

Confira as oportunidades disponíveis:

📌 Ajudante de cozinha — 01
📌 Analista de recursos humanos — 01
📌 Auxiliar de cozinha — 01
📌 Auxiliar de estoque — 01
📌 Auxiliar de limpeza — 01
📌 Auxiliar de logística — 02
📌 Auxiliar de marceneiro — 01
📌 Auxiliar de mecânico de autos — 03
📌 Auxiliar de pessoal — 01
📌 Balconista de açougue — 01
📌 Carregador (armazém) — 01
📌 Confeiteiro — 01
📌 Conferente de logística — 01
📌 Conferente de mercadoria (exceto carga e descarga) — 01
📌 Consultor de vendas — 04
📌 Cozinheiro geral — 01
📌 Eletricista auxiliar — 01
📌 Empregado doméstico arrumador — 01
📌 Expedidor de mercadorias — 01
📌 Gerente comercial — 01
📌 Gerente de serviço de manutenção — 01
📌 Gerente de supermercado — 01
📌 Impressor gráfico manual — 01
📌 Marceneiro — 02
📌 Mecânico de manutenção de caminhão a diesel — 03
📌 Motofretista — 01
📌 Motorista de caminhão — 01
📌 Operador de caixa — 03
📌 Pedreiro — 60
📌 Promotor de vendas — 04
📌 Recepcionista, em geral — 01
📌 Salgadeiro — 01
📌 Sommelier de vinho — 01
📌 Técnico analista de processos de produção — 01
📌 Técnico de refrigeração (instalação) — 01
📌 Técnico em manutenção de máquinas — 01
📌 Vendedor de consórcio — 01
📌 Vendedor interno — 02
📌 Vendedor pracista — 01

🔹 Total de vagas: 113

♿ VAGAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD)

📌 Assistente de vendas — 01
📌 Auxiliar de estoque — 01
📌 Empacotador, à mão — 01
📌 Operador de caixa — 01

🔹 Total PCD: 04 vagas

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