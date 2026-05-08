Goleiro Bruno é preso no Rio após violar liberdade condicional

Ex-Flamengo foi detido em São Pedro da Aldeia após deixar o Rio sem autorização judicial para atuar pelo Vasco do Acre na Copa do Brasil.





O ex-goleiro Bruno Fernandes de Souza, conhecido como goleiro Bruno, foi preso na noite desta quinta-feira (7), em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro. Ele era considerado foragido da Justiça desde março, após ter o benefício da liberdade condicional revogado.





Segundo a PMERJ, Bruno não ofereceu resistência durante a abordagem e colaborou com os agentes.





Após a prisão, ele foi encaminhado à 125ª DP, em São Pedro da Aldeia, e posteriormente transferido para a 127ª DP, em Armação dos Búzios. O mandado de prisão foi expedido pela Vara de Execuções Penais do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro após a Justiça entender que o ex-jogador descumpriu as condições impostas na liberdade condicional.





De acordo com o processo, Bruno deixou o estado do Rio sem autorização judicial para viajar ao Acre, onde foi anunciado pelo Vasco do Acre e disputou uma partida da Copa do Brasil contra o Velo Clube, em fevereiro deste ano. Na ocasião, o ex-goleiro atuou normalmente, defendeu dois pênaltis e converteu uma cobrança, mas viu a equipe acreana ser eliminada após derrota por 3 a 2 nas penalidades, depois de empate em 1 a 1 no tempo regulamentar, na Arena da Floresta, em Rio Branco.





A viagem ocorreu poucos dias após Bruno obter o benefício do livramento condicional.





A decisão judicial determinava expressamente que ele não poderia deixar o estado do Rio de Janeiro sem autorização prévia da Justiça. O juiz Rafael Estrela Nóbrega considerou que a viagem configurou violação direta das condições impostas pela execução penal e determinou a revogação do benefício. O mandado expedido possui validade de 16 anos.





Condenado em 2013 pelo assassinato da modelo Eliza Samudio, Bruno recebeu pena de 23 anos e um mês de prisão pelos crimes de homicídio qualificado, sequestro, cárcere privado e lesão corporal. O corpo de Eliza nunca foi encontrado. O ex-goleiro deixou a prisão em 2017 e estava em liberdade condicional desde 2023. A pena se encerra em janeiro de 2031.





Via Diário do Poder