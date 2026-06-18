BLOGUEIRA, CORRETOR DE IMÓVEIS, ENGENHEIRO E PERSONAL TRAINER ESTÃO ENTRE OS PRESOS EM OPERAÇÃO CONTRA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA EM SOBRAL E FORQUILHA

Uma grande operação da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), deflagrada nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira (18), resultou na prisão de 20 suspeitos de integrar uma organização criminosa de origem carioca com atuação na Região Norte do Ceará. Entre os capturados estão uma blogueira, um corretor de imóveis, um engenheiro e um personal trainer.





A ofensiva é coordenada pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas do Interior Norte (Draco-Norte) e pela Delegacia de Combate aos Crimes de Lavagem de Dinheiro (DCLD), com apoio do Departamento de Inteligência Policial (DIP).





Os mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão foram cumpridos nos municípios de Sobral e Forquilha.





Durante a operação, os policiais apreenderam armas de fogo, munições, aproximadamente R$ 60 mil em espécie e veículos que, segundo as investigações, podem ter sido utilizados nas atividades da organização criminosa ou adquiridos com recursos provenientes dessas ações.



