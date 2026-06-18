PF vê propina do esquema de Vorcaro para Wagner por meio de imóvel de luxo

A Polícia Federal (PF) investiga a ligação da família do senador Jaques Wagner (PT-BA), que teria sido intermediada por meio do recebimento de um imóvel com as fraudes do Banco Master.





A suspeita teria sido um dos fatores que miraram o parlamentar em uma nova fase da operação Compliance Zero, deflagrada nesta quinta-feira (18).





Segundo a CNN Brasil, está sendo investigado um apartamento na Bahia e outras séries de propina com a instituição financeira fraudulenta.





A família do líder do Senado do governo Lula é alvo de buscas e apreensão a mando do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF).





O senador ainda não se pronunciou sobre a operação.





Ao todo, a Polícia Federal cumpre 18 mandados, expedidos pelo STF (Supremo Tribunal Federal), nos estados da Bahia, São Paulo e no Distrito Federal.





Além de busca e apreensão, também estão sendo cumpridas medidas cautelares diversas da prisão, como proibição de contato entre os investigados e suspensão de passaporte. São investigados os crimes de corrupção passiva, corrupção ativa e lavagem de dinheiro.





Via portal Diário do Poder