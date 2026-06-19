Polícia Civil prende personal trainer e engenheiro por suspeita de lavagem de dinheiro para facção

A operação da Polícia Civil contra a facção Comando Vermelho cumpriu 47 mandados de prisão, no Ceará e em outros sete estados.

Uma influenciadora e personal trainer, identificada como Mayara Costa, e o companheiro dela, o engenheiro Auriston Costa, que moram em Sobral, na região norte do Ceará, estão entre as 28 pessoas presas durante a operação da Polícia Civil contra membros da facção carioca Comando Vermelho (CV), nesta quinta-feira (18).





Nas redes sociais, o engenheiro Auriston diz ser "especialista em investimento e financiamento imobiliário", enquanto Mayara destaca habilidades na dança e no mundo fitness. Ela tem mais de 16 mil seguidores na rede social Instagram.





A reportagem apurou, com fonte da Polícia Civil, que o casal é suspeito de realizar lavagem de dinheiro para a organização criminosa.





A operação ocorreu simultaneamente em oito estados do país e, segundo a polícia, os alvos são suspeitos de movimentar mais de R$1 bilhão nos últimos três anos.





Foram cumpridos mandados em 10 cidades no Ceará e nos estados do Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Amazonas, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Tocantins.





Durante o cumprimento das ordens judiciais, a polícia apreendeu 64 veículos; 16 deles foram localizados em Sobral. Entre os automóveis, estão carros como SW4, Compass e Hillux, modelos que custam centenas de milhares de reais.





Na operação, 47 mandados de prisão foram cumpridos pelos crimes de integrar organização criminosa e lavagem de dinheiro. Desse total, 18 alvos já se encontravam recolhidos em unidades prisionais e tiveram os mandados cumpridos; os outros 29 estavam em liberdade e foram presos.





Segundo a polícia, somente no Ceará, 41 decisões judiciais foram cumpridas pelos agentes. As investigações também resultaram na apreensão de armas de fogo, munições e aproximadamente R$ 100 mil em espécie, bem como no sequestro de cinco imóveis - entre eles uma fazenda.









Dois advogados são alvos da operação





Entre os alvos da operação estão dois advogados investigados por suposta participação no esquema criminoso. Um deles foi preso em Fortaleza pelos crimes de integrar organização criminosa e lavagem de dinheiro. Conforme apurado pela investigação, ele teria participação direta na movimentação financeira do grupo criminoso.





O segundo advogado foi alvo de mandado de busca e apreensão. O escritório utilizado pelos investigados também foi alvo das equipes policiais. As investigações apontam ainda que o grupo criminoso possuía uma sofisticada estrutura de movimentação e ocultação de recursos ilícitos.





Ainda de acordo com informações da polícia, foi solicitado à Justiça o bloqueio de contas bancárias vinculadas aos investigados, cujos valores movimentados ultrapassam R$ 1 bilhão. Além das prisões já realizadas, 15 alvos com mandados de prisão preventiva seguem sendo procurados em outro estado. As diligências permanecem em andamento para localizá-los e capturá-los.





"Identificamos muito patrimônio ligado a essas pessoas e é por isso que essa ação, além de buscar a captura desses criminosos, está buscando também a apreensão dos bens, bloqueio, sequestro. Nós temos imóveis de luxo sendo bloqueados, patrimônio, vários veículos também de alto valor agregado. Nós temos contas bancárias bloqueadas, tudo isso pra que a gente busque também atingir a estrutura financeira dessa facção criminosa", disse o delegado-geral da Polícia Civil do Ceará, Márcio Gutiérrez.





Conforme o delegado-geral da Polícia Civil do Ceará, muitos criminosos fogem para outros estados conforme operações locais combatem essa facção. Por isso a operação desta quinta-feira foi realizada simultaneamente em diversos estados.





"A gente vai continuar atuando pra tirar esses criminosos de circulação, colocá-los na cadeia, dentro e fora do nosso estado. A gente sabe que quanto mais a gente aumenta a pressão aqui dentro do nosso estado, esses criminosos fogem daqui, vão para outros estados: Rio de Janeiro, São Paulo, estados do centro-oeste, estados do norte também do país", destacou Gutiérrez.



