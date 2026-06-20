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sábado, 20 de junho de 2026

André Mendonça: “Não tenho medo da morte, quanto mais de ser ministro de um tribunal”

sábado, junho 20, 2026  Nenhum comentário

O ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, respondeu às críticas feitas durante julgamento na Segunda Turma e afirmou que não atua sob pressão da mídia nem busca protagonismo na Corte.

A declaração foi feita em meio ao embate com o decano Gilmar Mendes. Mendonça também defendeu sua posição no caso envolvendo Henrique Vorcaro, dizendo que a decisão se baseou em indícios de obstrução de investigações e tentativa de compra de silêncio de testemunhas.

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