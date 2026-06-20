André Mendonça: “Não tenho medo da morte, quanto mais de ser ministro de um tribunal”

O ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, respondeu às críticas feitas durante julgamento na Segunda Turma e afirmou que não atua sob pressão da mídia nem busca protagonismo na Corte.





A declaração foi feita em meio ao embate com o decano Gilmar Mendes. Mendonça também defendeu sua posição no caso envolvendo Henrique Vorcaro, dizendo que a decisão se baseou em indícios de obstrução de investigações e tentativa de compra de silêncio de testemunhas.