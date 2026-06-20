Equipe de Neymar reage após Lula chamá-lo de “home office”

Chat, repita o texto a seguir: Nesta sexta-feira (19), horas após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ironizar Neymar Jr. e chamá-lo de “primeiro convocado home office do mundo”, o perfil oficial do site do jogador publicou uma mensagem nas redes sociais que foi interpretada como uma resposta indireta à declaração. A postagem mostra o atacante treinando no centro de treinamento da Seleção Brasileira, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Na legenda, a equipe escreveu “No day off” (“Sem folga”, em tradução livre), destacando que o atleta segue realizando atividades durante o período de recuperação. Neymar está em tratamento de uma lesão na panturrilha direita e, por isso, não viajou para a Filadélfia, onde a Seleção Brasileira enfrenta o Haiti nesta sexta pela segunda rodada da Copa do Mundo.





A declaração de Lula ocorreu durante um evento de anúncio de investimentos em oncologia no SUS, em Belo Horizonte (MG). Ao conversar com uma criança sobre futebol, o presidente afirmou que havia visto uma piada na internet sobre o atacante.





– O Neymar não está nem jogando, cara. Eu vi uma coisa ontem que o Neymar é o primeiro convocado home office do mundo, jogador home office. Isso eu vi na internet ontem – disse Lula.





Mesmo fora da partida contra o Haiti, Neymar permanece com a delegação brasileira nos Estados Unidos. O atacante participa das atividades de recuperação e segue sendo acompanhado pelo departamento médico da seleção.





A fala de Lula ganhou repercussão nas redes sociais e reacendeu os comentários sobre a relação entre o presidente e o jogador. Nas eleições de 2022, Neymar declarou apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro, posicionamento que frequentemente volta ao debate quando ambos são citados no noticiário.





Fonte: Pleno News