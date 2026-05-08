Três irmãos morrem em confronto com equipes do COTAR na zona rural de Acopiara/CE

Três irmãos morreram durante um confronto com equipes do Batalhão Especializado de Policiamento do Interior (COTAR), na tarde desta sexta-feira (8), no sítio Baixio dos Duarte, zona rural de Acopiara.

Segundo informações policiais, a operação foi realizada após investigações relacionadas à suposta tentativa de sequestro e estupro de uma criança de 6 anos, registrada no município de Iguatu no último dia 2 de maio.

Com auxílio de câmeras de videomonitoramento e informações repassadas por populares, a polícia identificou o principal suspeito das imagens como Neri Alves de Souza. Ele estaria escondido em uma área de mata na zona rural de Acopiara acompanhado de outros dois homens. Ainda conforme os relatos colhidos pela polícia, o grupo estaria ameaçando moradores da região para evitar denúncias.

Durante as buscas, equipes do COTAR localizaram um acampamento improvisado em meio à mata. Os policiais informaram que anunciaram a abordagem e se identificaram, mas as ordens não teriam sido obedecidas. De acordo com a versão policial, os suspeitos efetuaram disparos contra as equipes, que revidaram.

Os três homens foram baleados e socorridos ao Hospital Municipal Padre Crisares Sampaio Couto, em Acopiara, mas já chegaram sem vida à unidade hospitalar.

Duas vítimas foram identificadas como Luzimar Alves de Souza, de 34 anos, e Neri Alves de Souza, de 45 anos. O nome do terceiro irmão ainda não havia sido divulgado oficialmente até o fechamento desta matéria.

Após o confronto, o rabecão realizou a remoção dos corpos para o Instituto Médico Legal (IML) de Iguatu.

📌 Material apreendido:





▪️ 02 armas artesanais

▪️ 02 munições calibre 12

▪️ Recipiente com chumbo

▪️ Kit com chumbo, espoleta e pólvora para recarga

▪️ 01 balaclava preta

▪️ 01 revólver calibre 38

▪️ 01 revólver calibre 32 da marca Taurus

▪️ 74 gramas de maconha

▪️ 04 munições deflagradas calibre 32

▪️ 06 munições calibre 38 (03 intactas e 03 deflagradas)

▪️ 12 saquinhos plásticos transparentes

Todo o material apreendido e a ocorrência foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Acopiara, onde será instaurado inquérito para apurar o caso.





Via portal Metrópoles Cariri