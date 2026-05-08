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sexta-feira, 8 de maio de 2026

GRAVE: Pacientes recebem água destilada no lugar de vacina contra gripe

sexta-feira, maio 08, 2026  Nenhum comentário

Pacientes que procuraram a vacinação contra a gripe no município de Bambuí, no interior de Minas Gerais, receberam água destilada por engano durante atendimento realizado na última segunda-feira (4). A falha foi confirmada pela Secretaria Municipal de Saúde, que informou a demissão da técnica de enfermagem responsável pelo procedimento.

De acordo com a prefeitura, o erro ocorreu durante a campanha de imunização contra a influenza no posto de saúde Aparecida nos Açudes. Em nota oficial, o município classificou o caso como uma falha operacional e afirmou que todas as medidas necessárias já foram adotadas.

Apesar do equívoco, a administração municipal destacou que a substância aplicada é estéril e não oferece riscos à saúde dos pacientes. Ainda assim, a situação gerou preocupação entre os moradores que buscaram a vacinação.

Para corrigir o problema, a Secretaria de Saúde informou que as equipes irão até as residências das pessoas afetadas para realizar a aplicação correta da vacina, sem necessidade de retorno ao posto de saúde.

O município não informou o número total de pacientes atingidos pela falha, mas garantiu que todos serão devidamente acompanhados até a regularização da imunização.

Via portal Folha do Estado

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