POLÍCIA CIVIL PRENDE ADVOGADO POR PARTICIPAÇÃO EM ESQUEMA DE LAVAGEM DO CV QUE MOVIMENTOU R$ 1 BILHÃO

Foram apreendidas armas, munições, veículos de luxo e R$100 mil em espécie.

Um advogado foi preso em Fortaleza nesta quinta-feira (18), durante a Operação Torniquete, deflagrada pela Polícia Civil do Ceará (PCCE) contra um esquema de lavagem de dinheiro do Comando Vermelho (CV). Ele é investigado pelos crimes de integrar organização criminosa e lavagem de dinheiro.





A operação cumpriu 46 mandados de prisão em oito estados: Ceará, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Amazonas, Rio de Janeiro, Tocantins e Rio Grande do Norte. Dos presos, 18 já estavam em unidades prisionais e 28 foram detidos na ofensiva. Só no Ceará, 41 decisões judiciais foram cumpridas.





Segundo a investigação, a facção mantinha uma estrutura para movimentação e ocultação de recursos ilícitos. A Justiça determinou o bloqueio de contas bancárias com valores que ultrapassam R$ 1 bilhão. O advogado preso teria participação direta na movimentação financeira do grupo.





Um segundo advogado foi alvo de mandado de busca e apreensão. O escritório utilizado pelos investigados também passou por diligências.





A ação apreendeu armas de fogo, munições, 15 veículos — incluindo modelos de luxo — e cerca de R$ 100 mil em espécie. Cinco imóveis foram sequestrados.





Coordenada pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas do Interior Norte (Draco-Norte) e pela Delegacia de Combate aos Crimes de Lavagem de Dinheiro (DCLD), com apoio do Departamento de Inteligência Policial (DIP), a operação ainda procura 15 alvos com mandados de prisão preventiva. As diligências continuam.



